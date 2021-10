Montecchio Maggiore, primo stop in campionato: ko contro Pineto

Primo stop in campionato per la Sol Lucernari Montecchio Maggiore. Nella terza giornata di sfide arriva il 3-1 fuori casa contro Abba Pineto. La formazione vicentina lotta nei primi due set, non entra praticamente in campo nel terzo e poi cede nel finale del quarto. I suoi punti rimangono quindi sei, tre conquistati a Porto Maggiore e tre a Torino.

Il filo rosso del primo set è l’equilibrio (7-7 e poi 15-15); nessuna delle due squadre dà la svolta, ci pensa la Sol Lucernari nel finale: 22-25. Montecchio Maggiore si trova a rincorrere nel secondo set (14-9), ha pazienza di ricucire prima al 23-19 e poi con un mini parziale di 0-3 arriva fino al 24-22, ma chiude Pineto 25-22.

Senza storia la terza frazione di gioco: Montecchio Maggiore dimentica quasi di entrare in campo, e Pineto ne approfitta prima per il 9-2, poi 13-4. E’ una Sol Lucernari che commette tanti errori e il 25esimo punto di casa è proprio un’invasione (25-13).

Nella quarta frazione torna il filo rosso del primo set: si procede in modo abbastanza equilibrato per quasi tutta la durata di gioco, 20-20. In questo momento è Abba Pineto che ha più fame di chiudere e finisce 25-21.