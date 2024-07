Montecchio Maggiore rinuncia alla Serie A di volley: un addio triste e “silenzioso”

Era dallo scorso 10 marzo che l’Unione Volley Montecchio Maggiore non dava notizie di sé, più precisamente non molto prima dell’ultima gara di campionato in A2. Dopo aver incantato nella prima parte di stagione, tanto da meritare l’approdo alla Pool Promozione, le vicentine hanno poi inanellato una serie di risultati negativi che però non hanno modificato il giudizio finale sulla stagione 2023-2024. Ora ci sono delle novità che però non sono positive.

L’AltaFratte Padova ha acquisito il titolo sportivo dalla stessa Montecchio, il che significa che il club rossonero non sarà protagonista in Serie A il prossimo anno. L’Unione Volley era ormai una realtà importante di questa categoria, conquistata per la prima volta nel 2017.

A spiegare cosa è successo in questi ultimi mesi è stata la presidentessa Carla Burato: “Giunti alla settima stagione consecutiva in serie A2 e con sempre migliori risultati, la Società si è interrogata sul futuro giungendo alla conclusione che non si poteva fare di meglio come gruppo di innamorati di questo bellissimo sport. Il cambio normativo, il sempre maggiore impegno richiesto a chi amministra una realtà di questo livello, la necessità di reperire importanti investimenti per puntare alla massima serie, ci hanno portato a valutare un percorso di cessione del diritto sportivo. Ci siamo riconosciuti nei valori di AltaFratte e proprio per questo resi disponibili a veder proseguire qui proprio in Veneto il grande lavoro fatto in questi anni e l’esperienza accumulata. In un bellissimo iconico film “L’uomo bicentenario” c’è una frase ricorrente “uno è lieto di poter servire”, amo pensare analogamente che Montecchio è lieta di poter servire”. A 46 anni dalla fondazione, la società vicentina scrive una pagina particolare della propria storia, una pagina che in pochi avrebbero voluto leggere ma che si spera possa avere come seguito un finale ben diverso.