Volley A3 playoff, il Sol Lucernari cede con Macerata e ora è spalle al muro

Squadra in casa Pallavolo Macerata

Una buona partita, ma non tanto da portare alla vittoria. Il Sol Lucernari Montecchio Maggiore perde 3-1 in casa di Macerata e si trova così spalle al muro obbligata a provare a vincere fra le mura di casa domenica 24 per allungare la serie.

E' un primo set che procede a strappi con Macerata a portarsi avanti 4-2 e il Sol ad accorciare 4-3 per poi impattare 13-13; Montecchio si porta avanti 16-17 e poi è 21 pari. Un ace di casa vale il 25-23. Anhe il secondo set è combattuto con il Sol a partire benissimo 0-3 e poi a rincorrere sul 13-9 e pausa. Le distanze si accorciano per il 18-17, fino alla parità ancora sul 21-21 e stavolta sono gli ospiti a trovare il sorpasso che vale il 23-25.

Macerata alza il ritmo (9-6) e con Giannotti sappa sul +5 fino al 17-12. Il Sol prova ad accorciare ma il finale dice 25-19. Ripartono di slancio gli ospiti (3-7). Dopo il 9-12 è parità per il 13-13 ed è punto a punto fino al 17-16 quando Macerata mette la freccia per il 20-16 e finale 25-18.