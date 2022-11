Volley A3, contro Bologna arriva il primo ko in casa per il Sol

Arriva il primo ko interno stagionale per i ragazzi della Sol Lucernari. Contro la Geeti Bologna finisce 0-3 e la formazione si trova ora in ottava posizione ma a solo due lunghezze dal quarto posto, appuntamento a domenica per l’insidiosa trasferta contro la Wi More Parma, attualmente a pari punti in classifica.

Sol Lucernari: al palleggio Martinez e opposto Mitkov, gli schiacciatori Mancin e Di Franco, i centrali Frizzarin e Franchetti e libero Battocchio. Geetit Bologna: al palleggio Lusetti e opposto Lugli, gli schiacciatori Guerrini e Vinti, i centrali Grottoli e Orazi e libero Gabrielli. Inizio all’insegna dell’equilibrio con il Sol che fatica in cambio palla ma trova nel muro i punti che permettono di rimanere a contatto (7-8). La Geetit trova il break col muro su Mitkov e coach Di Pietro chiama il time out (9-12), al rientro il Sol è falloso a rete e gli ospiti scappano sul 9-15. Il Sol non trova la giusta reazione e coach DI Pietro chiama il secondo time out (9-16), Mancin prova a scuotere i suoi con un bel mani out (12-17), ancora Mancin e capitan Frizzarin spingono il Sol a -2 (15-17) e coach Marzola chiama il time out. Mitkov con il muro riporta il Sol a -1, la formazione ospite al termine di un’incredibile azione riesce a ritrovare il +2 (17-19). Fase fallosa del set dove ne approfitta la formazione ospite che allunga 19-21, Mitkov accorcia ma è sempre lo schiacciatore del Bologna a trovare il punto (21-23). Muro ospite e set point per Bologna, Vinti chiude il set sul 22-25.

Inizia con un buon break il Sol 6-3, la Geetit reagisce con il muro (6-5), il Sol non ci sta e trova il contro break allungando sul 9-5. Lugli trova il break 11-9, il check conferma punto del Sol (12-9) e inizia una bella fase punto a punto, Lugli da seconda linea rompe il punto a punto e porta il punteggio sul 16-15. Frizzarin trova il muro vincente che permette al Sol di tornare sul +3, coach Marzola chiama il time out (19-16). Al rientro nonostante le difese del Sol la formazione ospite accorcia (19-18) e coach Di Pietro chiama time out, arriva la parità 20-20, errore da una parte e dall’altra, Di Franco da posto 4 trova il 23-22, Lugli risponde da posto 1, Franchetti con il primo tempo da il set point, Vinti annulla. Orazi trova il muro che vale il set point ospite e Vinti con la pipe trova il punto vincente 24-26.

Coach Di Pietro inserisce Beghelli per Mitkov. Il Sol non inizia con il giusto piglio e la formazione di casa ne approfitta scappando sul 4-8 e costringendo coach Di Pietro al time out. Niente da fare dopo il time out, con un Sol che subisce il gioco avversario e non trova la giusta reazione (6-13), subentra Gonzato per Mancin, ma è ancora la formazione ospite a trovare il punto (7-14). Beghelli ci prova trovando un break e Gonzato timbra il 10-16, ancora Beghelli ma Lugli risponde presente (12-19). Franchetti con un super muro prova dare nuova vita al Sol (14-19), il Sol ci prova la formazione ospite riesce a tenere regolare il cambio palla (16-22), l’invasione del Bologna porta il Sol a -4 e coach Marzola chiama time out. Al rientro Martinez trova il muro 19-22, l’attacco out di Beghelli vale il match point ospite, Di Franco annulla il primo (20-24) ma finisce in rete il servizio di Frizzarin e la formazione ospite conquista la vittoria.