Unione Volley Montecchio alla Fiera dello Sport: “Vi faremo appassionare"

Domenica 10 settembre il gruppo squadra dell’Unione Volley Montecchio Maggiore è stato ospite della quindicesima Fiera dello sport, organizzata dal Comune di Caldiero presso le Terme di Giunone. Alla presenza del sindaco Marcello Lovato, la rosa di atlete al completo, insieme al vicepresidente Fabio Maraia, al direttore generale Annalisa Zanellati, al coach Eraldo Buonavita, al duo di assistenti allenatori Cella–Chiodini e al massaggiatore Gianfranco Baldin, ha avuto l’occasione di presentarsi al pubblico accorso, “palleggiandosi” con simpatia il microfono sull’assolato palco montato per l’occasione.

“Venite al Palaferroli a divertirvi” è stato il coro unanime che le ragazze hanno elevato dal palcoscenico, invitando a seguire la squadra con entusiasmo e passione. È entrata invece più nel dettaglio il dg Zanellati. “Anche per il settimo anno consecutivo di A2, i nostri piani societari si fondano su due capisaldi. Puntare sui giovani e attirare sempre più persone attorno alla pallavolo, per migliorare il movimento nel complesso. Il primo l’abbiamo già reso evidente con la rosa costruita. Per il secondo, non mi resta che invitarvi tutti alla prima partita stagionale in casa, il 15 ottobre”.

Sulla stessa linea il vicepresidente Maraia: “Intendiamo rendere il Palaferroli un punto di riferimento per lo sport, anche veronese. Del resto, siamo molto legati a San Bonifacio e alla provincia scaligera: proveniamo quasi tutti da lì. Con la squadra messa in piedi dalla presidente Carla Burato e dal dg Zanellati, ci sarà da divertirsi. Vi aspettiamo numerosi, pure in trasferta!”. Terminata la presentazione, l’intero gruppo si è recato allo stand degli amici del Cus Verona e di Alta Resa Pordenone, dedicato al sitting volley, disciplina paraolimpica che prevede la pratica della pallavolo seduti. Così la squadra ha chiuso la mattinata a Caldiero sperimentando, in prima persona, muri, bagher e schiacciate con una rete alta 1,05 metri da terra. Un’esperienza divertente e formativa, prima di tornare ai consueti 2,24 per preparare l’inizio del campionato.