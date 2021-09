Montecchio completa lo staff e si prepara per un'amichevole di lusso

Si conclude la composizione della nuovacon il secondo allenatoreche sarà anche il preparatore atletico del club castellano. La squadra disputerà la stagione 2021-2022 in, per la precisione nel girone B.

Ecco le prime dichiarazioni di De Nigris dopo l’ingaggio: “Sono onorato di essere stato scelto da una società importante del territorio come l’UVMM che vanta già una buona esperienza in serie A. È per me motivo di orgoglio e contemporaneamente di grande responsabilità dovendo gestire la parte fisica di un gruppo molto giovane da valorizzare anche sotto questo punto di vista. Non ho avuto dubbi sull’accettare il doppio incarico vice/preparatore, sposando in toto le idee societarie: l’augurio è quello di riuscire a portare la mia esperienza e le mie conoscenze per raggiungere gli obiettivi di squadra che ci siamo prefissati. Salentino di origine, vivo in Veneto da tantissimi anni. Ex giocatore di pallavolo, ho conseguito la laurea in Scienze Motorie presso l’università di Padova, città che mi ha dato la possibilità di collaborare, tra le altre, con società storiche come Pallavolo Padova, Valsugana Volley e Cus Padova sia come tecnico che come preparatore fisico”.

Intanto, c’è grande attesa per la prima amichevole di lusso, non una semplice partita, visto che si andrà ad affrontare una importante realtà della Serie A1 come la Imoco Conegliano. Sabato 11 settembre alle 17 a San Donà di Piave, Montecchio affronterà la compagine trevigiana presso il Palasport Barbazza, un match di grande attrattiva e che promette bene, oltre che un derby regionale da non sottovalutare. La UVMM è inserita in un girone di A2 in cui spicca, sempre a proposito di derby, l’accesa sfida con Anthea Vicenza, un appuntamento che si preannuncia a dir poco infuocato.