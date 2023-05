Ipag Montecchio, coach Sinibaldi sempre più vicino alla panchina dell’Itas Trentino

Una semifinale play-off sfiorata soltanto per “colpa” del quoziente set e una salvezza conquistata con largo anticipo. Il bilancio dell’Ipag Montecchio Maggiore nell’ultima stagione in Serie A2 è stato più che lusinghiero, merito anche e soprattutto dell’allenatore che ha guidato le ragazze a un campionato di vertice. Marco Sinibaldi, classe 1988, si è fatto decisamente notare, al punto che sembra che per lui ci sia già una panchina prestigiosa in vista della stagione 2023-2024.

A confermare l’indiscrezione è stata niente meno che Carla Burato, numero uno di Montecchio, intervistata dal “Giornale di Vicenza”. Ecco cosa ha detto in merito: “Era arrivato a Montecchio per la sua prima esperienza da allenatore nel campionato di Serie A2, da più giovane coach della Serie A e posso dire che la sua esperienza sia stata una scommessa vinta per la società. Non solo ha raccolto importanti successi in campionato, supportato dall’intero staff e dalla dg Zanellati, ma ha anche conquistato una panchina della nazionale e ora si trasferisce a Trento per le prossime stagioni”.

Secondo le voci che circolano attualmente, Stefano Saja, allenatore dell’Itas Trentino, attualmente impegnato nella finale per accedere in A1, potrebbe approdare a Macerata, mentre sono almeno due le giocatrici dell’Ipag Montecchio che dovrebbero seguire Sinibaldi in Trentino. Si sta parlando di Giulia Angelina e Giulia Marconato, tra le principali protagoniste della stagione appena conclusa.