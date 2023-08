L’Unione Volley Montecchio chiama tutti a raccolta all’Arena di Verona per gli Europei femminili

L’Arena di Verona spalanca i cancelli per il match d’esordio dell’Europeo di volley femminile tra Italia e Romania e l’UVMM di Carla Burato invita tutti a partecipare numerosi. L’evento è di portata epocale. Il monumento simbolo della città scaligera non ospitava una manifestazione sportiva dalla partita tra Usa e Urss del 1988: l’unico precedente in cui muri, pipe, schiacciate e ricezioni si sono sostituite alle arie più conosciute dell’opera. E ora la storia si ripete. Il 15 agosto, alle 20, ad accogliere gli spettatori nel teatro all’aperto più grande del pianeta, non saranno gli struggenti duetti tra Aida e Radames, bensì il CT Davide Mazzanti e le sue azzurre, alla ricerca di conferme dopo il titolo europeo vinto nel 2021.

Si tratta di una vetrina sfavillante, non solo per la Nazionale e la rassegna in generale, ma anche per tutto il volley veronese ed italiano. Inevitabile che il fermento contagioso travolgesse pure una delle realtà più dinamiche e significative della pallavolo veneta, come quella dell’Ipag Montecchio Maggiore. “È un sogno che si avvera riportare dentro all’Arena di Verona uno dei più grandi spettacoli sportivi di pallavolo” commenta la presidente Burato. "Un’occasione davvero importante per tutto il nostro movimento. In una cornice senza tempo, potrà dare sfoggio di tutte le sue competenze tecnico-sportive, organizzative e mediatiche”. Dunque, quale migliore contesto per venire a vedere le stelle del volley e sentirsi parte della nostra Nazionale? L’appuntamento è tra quelli da non lasciarsi sfuggire e infatti la numero uno dell’Ipag chiama tutti a raccolta. “Invito gli appassionati, e non solo, ad essere presenti. Ci verrà regalato un ferragosto mai vissuto prima”.

Lo spettacolo del volley non ha però né confini né nazionalità. Per questo Burato, che auspica per l’esordio areniano una festa memorabile, si rivolge anche ai tifosi della Romania: “Spero che la comunità rumena, molto presente nel territorio veneto, venga in gran numero a sostenere la propria Nazionale. Il calore, in queste manifestazioni, va creato tutti insieme”.