Unione Volley Montecchio-Aquardens, la partnership tra sport e benessere è realtà

Mercoledì 6 settembre il gruppo squadra dell’Unione Volley Montecchio si è recato al parco termale Aquardens di Pescantina per una speciale sessione di allenamento e recupero. Non si è trattato però di una semplice tappa nella preparazione della prossima stagione, ma dell’evento che ha sancito l’inizio di una nuova e prestigiosa partnership: quella tra Unione Volley Montecchio Maggiore e Aquardens. Le atlete di coach Eraldo Buonavita si sono allenate e ristorate nelle acque della struttura veronese, concretizzando quella che è una conoscenza acquisita nell’ambiente del Montecchio, ovvero che i trattamenti termali facilitano la prevenzione e il recupero della condizione atletica.

Da qui la sinergia che ha portato alla partnership. “In un contesto come quello odierno, in cui la pallavolo italiana è un’eccellenza a livello mondiale, il miglioramento delle performance atletiche non può che passare dalla ricerca del benessere per l’atleta in tutte le sue forme” commenta la presidente di Montecchio Carla Burato. “Sarà un vero onore, oltre che un plus significativo, poter associare il lavoro in palestra con le opportunità che il parco Aquardens ci offre”.

Ma la collaborazione non si limiterà solo a questo, perché le ambizioni del sodalizio del benessere tra Montecchio e Aquardens sono ben più ampie. A sottolinearlo la stessa Burato: “Stiamo lavorando anche per un coinvolgimento diretto del settore giovanile territoriale. Insieme faremo grandi cose”. Del resto, il parco termale veronese è un vero fiore all’occhiello per le sue acque minerali, riconosciute dal Ministero della Salute come terapeutiche, e può dare davvero molto al mondo dello sport.