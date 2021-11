Sol Lucernari Montecchio Volley: secondo set sofferto ma vittoria contro Pordenone

Torna a splendere il Sol Lucernari Montecchio Maggiore. La formazione vicentina fra le mura di casa vince 3-0 (25-23: 26-24; 25-23) contro Pordenone, faticando non poco, soprattutto nel secondo set.

Ora i punti in classifica sono nove, quelli giusti per essere ai piani alti. In realtà che sarà un match tirato lo si percepisce già dal primo set: avanti 10-6, Montecchio si fa rimontare fino al 19-19, mini risultato che apre la battaglia punto a punto fino al 20-20; Pordenone pensa di mettere la freccia, ma un video check dà ragione ai padorni di casa, sul 24-23 è time out avversario, ma un mani out chiude sul 25-23.

Pordenone torna sotto rete con altro piglio e scappa fino al 15-19 e tocca anche il 20-23. E' time out per casa e al rientro c'è una grandissima rimonta, un errore di Pordenone e un muro di casa fissano il punteggio sul 23-23, il finale dice 26-24.

Carichi di adrenalina il Sol Lucernari prova a mettere la freccia e ce la fa fino al 20-16, poi Pordenone tenta il tutto per tutto e arriva fino al 23-22, ma l'inerzia è di casa.