Marianna Maggipinto è il nuovo capitano dell'Unione Volley Montecchio Maggiore

Marianna Maggipinto sarà il capitano di Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda per questa stagione. Un’investitura che riempie d'orgoglio il libero napoletano, classe 1996, alla sua prima esperienza da leader di un team di volley. “Sono onorata di essere stata scelta come capitano, sia dalle mie compagne, sia dallo staff e dalla società. Sarò la spalla su cui tutte possono contare, sia dentro che fuori dal campo”. Nel ruolo di vice-capitano è stata scelta la schiacciatrice novarese Giulia Angelina, sempre con l’unanimità della squadra, dello staff tecnico e della società.

Anche lei è al suo primo campionato nelle fila di Ipag Ramonda ed è nota per la spiccata indole offensiva. Marianna Maggipinto è un libero di sicuro affidamento e la sua carriera parla per lei. Si è formata nell’Arzano Volley, per poi passare al Cutrofiano e all’Olbia. Da quel momento non ha mai abbandonato la Serie A (alternandosi tra A1 e A2): le piazze in cui ha giocato sono state quelle di Baronissi, Caserta, Casalmaggiore, Talmassons (la scorsa stagione), prima dell’approdo quest’anno in Veneto.