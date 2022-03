L'under 16 del Vicenza Volley va in finale battendo lo Spea di Piovene 3-1

Week end ricco di impegni per le giovanili del Vicenza Volley, nello scorso fine settimana in campo su più fronti (B2, C, under 18 e under 16 femminili). Il bilancio parla di tre sconfitte (di cui quella a Bassano del Grappa nella finale territoriale under 18 contro Torri) e di una vittoria, quella dell’under 16, a segno nella semifinale territoriale contro Spea per 3-1.

Per capire quale sarà l'altra squadra finalista bisogna aspettare il match di semifinale tra US TOrri e LaserJet Orgiano che si gioca al palasport di Torri di Quartesolo mercoledì 30 marzo alle 20 e 30.

TABELLINO - Semifinale territoriale Under 16 femminile:

VICENZA VOLLEY-SPEA 3-1 (25-14, 25-27, 25-17, 25-22)

VICENZA VOLLEY: Baldin, Bittante, Toro, Nicolin, Nostrangelo, Bartolomei, Cavaggioni, Bosso, Jotov, Udogie, Yekou, Gulino (L), Andreatta (L). All.: Feyles-Catapano

SPEA PIOVENE ROCCHETTE: Dall’Osto, Toniolo, Miani, Gregori, Dal Maso, Cogliati, Trenti (L), Veronese (L). All.: Martini-Zancan

ARBITRI: Bevilacqua e Grasselli