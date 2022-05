Marco Volpato firma la sua 11esima stagione in maglia Kioene Padova

Marco “Fox” Volpato farà parte della Kioene Padova anche nella stagione 2022/23, la sua undicesima in bianconero. “Ho lo stesso entusiasmo dell’inizio - ha dichiarato il vicentino - Sono fiero di far parte di questa società da 11 anni, qui mi sento a casa”.

Una maglia con cui ha collezionato 266 presenze e 1686 punti, numeri destinati a crescere: “11 anni sono tanti, ma sono sempre stato felice a Padova e per me rappresenta un grande orgoglio aver vissuto qui gran parte della mia carriera. Essere il capitano di questa squadra è una spinta in più per fare sempre meglio, migliorarsi e aiutare i più giovani che hanno grandi margini di crescita”.

“Quella da poco conclusa – continua Volpato – è stata una stagione molto intensa e ricca di emozioni. Se dovessi fotografare un momento, sceglierei la vittoria con Vibo in casa, lì abbiamo capito che avevamo fatto un’impresa. Un gruppo così giovane, con tanti ragazzi dell’Academy con poche o nessuna presenza in SuperLega. É stato un campionato con tante difficolta, ma dal primo all’ultimo set abbiamo dato tutto”.

“Nel 2022/23 si continuerà l’ottimo lavoro fatto quest’anno. Quelli più esperti hanno anche l’obiettivo di valorizzare chi ancora lo è meno. Il fatto di vedere in Nazionale giocatori come Bottolo, Vitelli, Crosato, Gottardo e Schiro premia non solo la squadra, ma anche tutta la nostra società. La stessa società che ha avuto il merito di portare 4 squadre giovanili a giocarsi i rispettivi titoli Nazionali”.

“Infine - conclude il capitano - ci sarà qualche cambiamento, ma sono convinto che la sintonia consolidata tra lo staff e la squadra ci porterà velocemente ad avere la giusta amalgama per affrontare al meglio le nuove sfide”.

LA SCHEDA DI MARCO VOLPATO

Nato il: 05/05/1990

A: Vicenza

Nazionalità: Italiana

Altezza: 198 cm

Ruolo: Centrale



LA CARRIERA

2016/22: Kioene Padova (Superlega)

2014/16: Tonazzo Padova (A1)

2012/14: Tonazzo Padova (A2)

2011/12: Bassano Volley (B1)

2010/11: Itas Pallavolo Giorgione (C)

2008/10: Bassano Volley (A2)

2007/08: VYA Bassano (D)

2005/07: Altair Vicenza (Giov.)