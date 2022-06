IPAG Noventa, l’Under 15 si aggiudica il Torneo “Città di Vicenza”

Vanno fatti i complimenti alle splendide ragazze della squadra Under 15 e a tutta la Società Volley Noventa per i risultati raggiunti nella stagione 2021-2022. In modo particolare un plauso deve essere fatto per la vittoria al “Torneo Città di Vicenza”. Questa squadra ha dimostrato che impegno, passione, costanza e condivisione sono elementi fondamentali per migliorare e raggiungere assieme importati mete. Lo sport, soprattutto quello di squadra, è una preziosa opportunità educativa per i più giovani. A Noventa c’è una grande tradizione legata alla pallavolo che continua a portare grandi soddisfazioni. L’appello dell’IPAG è stato chiaro come non mai: "Invitiamo, per la prossima stagione, chi volesse unirsi a questo gruppo di contattare la Società Volley Noventa. Gli allenamenti riprenderanno a fine agosto”.