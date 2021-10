Ipag Noventa: soltanto tre giorni al debutto in Serie B1

, si avvicina il debutto! Sabato 16 ottobre, ore 20.30, a, andrà di scena la prima partita di campionato dell'Ipag Noventa, inserita nel girone C di. Una nuova avventura per le noventane, sicuramente entusiasmante quanto difficile visto l'elevato tasso tecnico delle avversarie, che hanno conquistato sul campo, nella scorsa stagione, con un percorso straordinario,, la promozione in B1.

Parecchi i cambiamenti nel roster per la corrente stagione, tra cui quello del primo allenatore, Andrea Gemo, che così commenta: "Abbiamo terminato la preparazione una decina di giorni fa e stiamo cercando di affinare al meglio i meccanismi di squadra. Rispetto all’anno scorso sono cambiati 5 elementi della rosa, ed anche l’allenatore, ed è chiaro che ci vorrà del tempo per esprimere al meglio il nostro gioco. Sono comunque molto contento perché il gruppo sta lavorando bene ed in maniera sempre propositiva, aspetto molto importante perché così il nuovo sistema di gioco potrà essere assimilato più velocemente. Credo che ci servirà ancora un po' di tempo per essere al nostro 100%, ma sono sicuro che Sabato nella prima partita faremo di tutto per portare a casa il miglior risultato possibile”.

In merito alla "ricetta" per ottenere più soddisfazioni possibili in questo arduo percorso, Gemo aggiunge: "Sarà fondamentale, come ho ribadito più volte alle ragazze, che il gruppo remi compatto nella stessa direzione. Affronteremo una partita alla volta e un avversario alla volta, senza se e senza ma, con l’unico obiettivo di uscire dal campo con la convinzione di avere dato tutto quello che potevamo dare per arrivare alla vittoria".