L'IPAG Noventa riparte dalla guida di Andrea Gemo per la nuova stagione

Importante e voluta conferma di Andrea Gemo, in qualità di primo allenatore, per l'Ipag Noventa che affronterà ancora la B1 nella prossima stagione 2022-2023. Conseguenza pressoché naturale, visto l'ottimo lavoro svolto dal tecnico vicentino.

Di seguito, le sue parole: "Sono molto felice che la società abbia deciso di confermarmi per la prossima stagione. L'esperienza di quest'anno mi ha arricchito profondamente e mi ha permesso di crescere sia come persona che come allenatore in un ambiente sano, con una società seria e sempre presente, e con un gruppo di ragazze che mi ha sempre seguito anche nei momenti difficili del campionato. Sarà un altro anno molto impegnativo, ma la squadra che la società mi sta mettendo a disposizione mi piace moltissimo. È un giusto mix di atlete esperte della categoria e giovani con un margine di crescita molto alto, e le premesse per fare bene ci sono tutte. Abbiamo l'obiettivo di migliorare il quinto posto dell'anno scorso, e faremo di tutto per raggiungerlo".