IPAG Noventa, il nuovo che avanza: vittoria prestigiosa per l’Under 15

Buonissime notizie per l’IPAG Noventa Volley. Il settore giovanile ha assicurato una vittoria di prestigio, visto che è stato concluso al primo posto il Torneo Città di Vicenza. Le giovani dell'Under 15 della compagine veneta hanno conquistato il primo posto di questa importante manifestazione, in virtù dell’ultima vittoria, in casa, contro il Volley Meledo (25-15, 25-18, 25-17). La fase finale del torneo coinvolgeva le prime classificate dei sei gironi iniziali, per un totale di cinque partite di sola andata. Le noventane si sono aggiudicate tutti gli incontri per 3 a 0 con un gioco ordinato ed efficace, a dimostrazione della crescita tecnica della squadra, frutto del buon lavoro degli allenatori Brasiliani e Gatti. Di sicuro è impossibile prevedere il futuro, ancora meno nel volley, però con queste ragazze in rampa di lancio si possono dormire sonni tranquilli.