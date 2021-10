Ipag Noventa: il derby con l’US Torri per sognare in grande

Due su due: l’ha cominciato il campionato dicome meglio non ci si sarebbe aspettati. La formazione vicentina ha mostrato una solidità invidiabile, oltre che una maturità che potrà aiutarla molte volte nelle prossime sfide del. I cinque punti conquistati dalle rossoblu non sono stati certo un caso: l’esordio in trasferta contro l’EuroMontaggi Porto Mantovano ha regalato subito una gioia (), mentre la seconda sfida ha riservato emozioni a non finire.

Udine Volley stava per rovinare il debutto casalingo di Noventa che però ha avuto la forza di rimboccarsi le maniche e rimontare per un clamoroso 3-2 finale. Ora arriva un’altra prova importante, con le noventane che potranno rafforzare la classifica e le primissime posizioni in un derby che si preannuncia delicato. L’US Torri saggerà le capacità delle rossoblu di reggere alle pressioni, visto che con il gioco espresso finora, l’asticella si sta progressivamente alzando. Ci si aspetta molto da Irene Gomiero e da Valentina Pastorello che hanno letteralmente trascinato la squadra nella “remuntada” contro Udine.

Le avversarie di domenica 31 ottobre sono tra le più giovani in assoluto di tutta la B1 e stanno cercando di abituarsi alla categoria: per il momento sono arrivate due sconfitte, entrambe per 3-0, ma di sicuro l’Ipag non sottovaluterà queste atlete che stanno crescendo di set in set. L’appuntamento è dunque fra tre giorni a Torri di Quartesolo, con l’inizio della gara in programma per le 17:30.