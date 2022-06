L'IPAG Montecchio riparte dalle conferme di Mazzon e Muraro

Prime riconferme per l’IPAG Montecchio Maggiore in vista della stagione sportiva 2022-2023 di volley femminile. Anzitutto c’è l’ufficialità della presenza di Sara Muraro che ha rilasciato queste dichiarazioni: “Sono davvero felice di essere stata confermata perché giocare a Montecchio è come essere a casa. La scorsa stagione è stata piena di soddisfazioni, siamo arrivate ai playoff grazie a tanto lavoro e ad un gruppo veramente unito. Spero davvero che il prossimo anno riusciremo a raggiungere importanti obiettivi. Non vedo l'ora di mettermi alla prova e lavorare con il neo allenatore Marco Sinibaldi e di conoscere le mie nuove compagne di squadra per poter costruire un gruppo unito e affiatato come quello dell'anno scorso. Ringrazio la presidente Carla Burato, la direttrice generale Annalisa e tutto lo staff della società Montecchio per la fiducia che nuovamente hanno riposto in me. Adesso però testa agli esami universitari”.

Anche Giorgia Mazzon farà parte del roster: “Sono contenta di aver scelto di rimanere, so di avere la fiducia della società che fin da subito l’anno scorso mi ha voluto un gran bene. Qui a Montecchio ho conosciuto persone speciali e non vedo l’ora di rivederle tutte e conoscerne altre di nuove. Spero che sarà un campionato pieno di sorprese e competitivo come lo scorso anno”.