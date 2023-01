Ipag Montecchio, il recupero con San Giovanni in Marignano si giocherà il 22 febbraio

Sarà recuperato mercoledì 22 febbraio, alle 20:00, il match del girone di ritorno tra San Giovanni in Marignano e Montecchio Ipag Sorelle Ramonda, che era saltato il 18 gennaio a causa della sovrapposizione con la Coppa Italia. Dopo la lunga pausa di due settimane, la squadra guidata da coach Marco Sinibaldi si prepara, dunque, a un mese di febbraio senza respiro, a partire dall’incontro di domenica prossima al Palaferroli di San Bonifacio con Marsala Volley dove ritroveremo una ex, la centrale Matilde Frigerio classe 2002 (stagione 2021-2022).

Un mese in cui le castellane dovranno restare concentrate al massimo per giocarsi le posizioni alte della classifica e i playoff promozione. Importantissimo, in questa fase, è il lavoro di tutto staff tecnico e medico, per la tenuta fisica nel rush finale di stagione. Chi sta lavorando sul piano medico della preparazione è il fisioterapista Alessandro Paiolo, trentenne di San Bonifacio, che lavora in sinergia con il preparatore atletico Davide Vallortigara e il massaggiatore Gianfranco Baldin. Paiolo è laureato in fisioterapia a Verona e le sue esperienze in ambito sportivo iniziano con il calcio, dalla squadra di San Bonifacio, al Mantova e al Caldiero, con cui tuttora collabora.

Il Montecchio è la sua prima esperienza con il volley, come ha spiegato ai canali societari: “Sono stato contattato sei anni fa dal dirigente Fausto Calzolari e ho accettato subito con grande piacere. Sono stato accolto benissimo da subito ed è stata una sorpresa trovare dirigenti che già conoscevo, come Fabio Maraia. Fin dall’inizio ho lavorato in team con il mitico Frenky (Gianfranco Baldin), con il quale ho un’ottima sintonia”.