Ipag Montecchio Maggiore, Margherita Brandi eletta atleta dell'anno dal Comune di Montevarchi

È Margherita Brandi, giocatrice dell’Ipag Montecchio Maggiore, l’Atleta dell’anno 2022 per i Veterani dello sport di Montevarchi. La pallavolista montevarchina sarà premiata in occasione della Giornata del Veterano, la cerimonia annuale della sezione “Renato Pieraccioli” in programma venerdì 16 dicembre alle ore 18 presso la Sala meeting dell’Hotel Valdarno, in via Traquandi a Montevarchi. Nel corso della serata saranno consegnati altri riconoscimenti ad atleti emergenti e a personaggi che, a modo loro, hanno segnato la storia dello sport a Montevarchi.

“Sono onorata di ricevere il premio atleta dell’anno – dice Margherita -, anche se penso di essere all’inizio della mia strada. Ho ancora tanto da imparare, ma sicuramente premi come questo mi confermano che sono sulla retta via e mi ricordano che il duro lavoro viene sempre ripagato. Non solo: mi spingono a pretendere sempre di più da me stessa per realizzare i miei sogni. Sono una ragazza molto attaccata alla famiglia e alle proprie origini; per questo essere premiata dal mio paese nativo mi riempie di orgoglio, oltre a farmi sentire vicina a casa nonostante sia già il quinto anno che sono in Veneto. Perciò ringrazio la mia famiglia, che mi ha sostenuta per anni, il Comune di Montevarchi, la sindaca Silvia Chiassai e i Veterani dello Sport, in modo particolare Marco Faenzi”.