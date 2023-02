Ipag Montecchio Maggiore, Sara Muraro con le piccole atlete di Creazzo Volley

Gradita visita in casa di Creazzo Volley. Sara Muraro, giocatrice classe 2002 in forza all'Unione Volley Montecchio Maggiore, ha fatto visita nella palestra comunale dove si allenano le squadre giovanili della società castellana. La schiacciatrice originaria di Noventa Vicentina, accompagnata dal massaggiatore di UVMM Gianfranco Baldin, ha dialogato con le piccole atlete del minivolley e si è confrontata anche con le più grandi dell’under 13 e dell’under 18.

“Ha raccontato la sua esperienza sportiva, dai primi passi al sogno di quand’era piccola di entrare a far parte del Montecchio, che si è poi realizzato – spiega Elide Biolo, presidente di US, che affianca nel settore giovanile il ds Fausto Calzolari -. Le nostre atlete sono state contentissime di questo incontro ravvicinato con una giocatrice di serie A, che peraltro avevano già avuto occasione di vedere in azione durante qualche partita in casa al Palaferroli. Un’iniziativa proficua, che rientra nel quadro di una collaborazione ad ampio raggio con la società di Montecchio, che prevede sinergie e progetti di sviluppo e crescita del movimento del volley. Vedere da vicino le atlete della serie maggiore è uno stimolo per le più giovani, che traggono spunto dai propri modelli per alimentare la passione per questo sport. Quest’anno siamo particolarmente soddisfatti, perché tutte le nostre squadre giovanili si allenano con entusiasmo e stanno facendo bene nei rispettivi campionati, collezionando ottimi risultati”.