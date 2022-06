IPAG Montecchio, doppia convocazione per la Nazionale Under 21

Grandi, anzi grandissime soddisfazioni in casa IPAG Montecchio Maggiore. Sono state infatti convocate in azzurro due ragazze che fanno parte della formazione vicentina, in vista dell’Europeo Under 21 di volley femminile. Si tratta di Valentina Bartolucci, fresca di riconferma, e della new entry Giulia Marconato. Qualche mese fa la CEV ha ufficializzato che sarà l'Italia ad ospitare la prima edizione dei Campionati in questione. Dopo l’unico turno di qualificazione che ha dato accesso a 8 squadre, le fasi finali si svolgeranno in Puglia dall’8 al 17 luglio prossimi, dunque tra un mese circa. Ci saranno due pool da quattro squadre ciascuna, con le prime due classificate di ognuna di essere che si affronteranno nelle semifinali incrociate, prima della finale per il 1° e 2° posto e quella per il 3° e 4° posto. Bartolucci e Marconato daranno di sicuro man forte all’Italia, nella speranza di arrivare sul gradino più alto del podio.