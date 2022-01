Ipag Montecchio, parla coach Amadio: “Complimenti ad Albese, ma meritavamo di più”

Una sconfitta che lascia inevitabilmente l’amaro in bocca, soprattutto per l’andamento del match. La partita di ieri dell’è terminata con un 1-3 beffardo, visto che dopo i primi due set conquistati dallaal PalaCollodi, le castellane erano tornate in gara con prepotenza. Nonostante le numerose assenze, le vicentine hanno sfiorato il tie-break.

Ecco il commento a caldo di coach Amadio dopo il triplice fischio: “Complimenti ad Albese per la vittoria e per il campionato. Ci dispiace aver affrontato questa partita in queste condizioni, con due titolari e una pedina importante come Orlandi fuori, oltre ad aver perso Jeremic nel primo set. Credo che le ragazze non si meritassero una partita così per tutto l’impegno messo durante la settimana e anche oggi in condizioni assurde. Sarebbe stato bello giocare alla pari e vedere due formazioni che si fronteggiano in modo equilibrato. Anche allenarsi in poche durante la settimana non ha aiutato. Non mi pronuncio sulla questione arbitrale, ma faccio i complimenti a Sara Muraro che è entrata e ha giocato una grande partita in un ruolo non suo”.