L’IPAG Montecchio attende Olbia, coach Sinibaldi: “Dobbiamo sfruttare di più le occasioni”

L’Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda tornerà tra le mura di casa, domenica prossima, per affrontare Volley Hermaea Olbia nella seconda giornata della pool promozione. La squadra sarda è ultima in classifica nella pool, ma non è da sottovalutare come rimarca il coach Marco Sinibaldi, che l’ha allenata dal 2014 al 2017.

“Ho un bel ricordo di Olbia – dice il tecnico romano -, perché è stata una prima parte di crescita che mi ha formato come allenatore. Al di là di questo aspetto emotivo, va sottolineato che le ragazze di Dino Guadalupi hanno chiuso in bellezza il girone A, riuscendo a guadagnare la pool nell’ultima giornata di campionato. Portano con sé, quindi, un bagaglio di entusiasmo non da poco, basti dire che nella partita di domenica scorsa contro la capolista Roma sono riuscite a vincere un set. Domenica al Palaferroli ci aspettiamo, quindi, una partita in cui Olbia partirà molto aggressiva, con grande convinzione dei propri mezzi”.

Ha poi aggiunto tramite i canali societari: “Per noi sarà importante reggere l’urto e continuare a lavorare su quello che abbiamo espresso nei primi due set contro Itas Trentino, cercando di finalizzare al meglio il nostro gioco. Siamo consapevoli, infatti, che domenica scorsa abbiamo giocato una buona partita, sia sotto l’aspetto del gioco che caratteriale. Pur essendoci proposti di vivere la Pool promozione con spensieratezza, giocando un pochino più liberi, dobbiamo diventare più determinati nello sfruttare le occasioni e dare più attenzione agli aspetti tecnico e tattico”.