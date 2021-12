Giovanili Vicenza Volley: l'under 19 batte San Paolo nel derby cittadino e l'under 18 chiude in testa il girone

Fanno bene le giovanili del Volley Vicenza, espressione del vivaio della pallavolo femminle del capoluogo di provincia. Le under 19 sono state protagoniste nel fine settimana di un netto successo nella “sfida in famiglia” contro il San Paolo per 0-3 (5-25, 10-25, 9-25). Le ragazze sono prime in classifica con 24 punti dopo aver vinto tutte le 8 partite del girone giocate fino ad ora.

UNDER 18 E' UNA SCHIACCIASASSI

L'under 18 del Vicenza Volley chiude invece l’avventura nel girone Gold da imbattuta, con 29 punti conquistati sui 30 disponibili nelle undici giornate (compreso il turno di riposo) prima della seconda fase in agenda nel 2022. Lo scorso fine settimana ha vinto per 3-0 contro la Mair Costabissara. Questi i risultati dei set: 25-12, 25-12, 25-18.

Soto la foto delle