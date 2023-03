Le giocatrici dell'Ipag Montecchio in visita alle scuole di Caldiero

Una mattinata nella scuola primaria Carlo Ederle di Caldiero, tra video e racconti di vita da atlete, tra match e allenamenti. Benedetta Cometti e Giulia Marconato, giocatrici dell’Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda, si sono “messe in cattedra” nelle classi terze, quarte e quinte per trasmettere la bellezza e i valori della pallavolo ai piccoli studenti.

Ad accompagnarli Elide Biolo, team manager di Ipag Ramonda e docente: “È stato un confronto entusiasmante e arricchente per tutti – spiega -, molto apprezzato sia dai bambini che dalle insegnanti per i messaggi positivi che siamo riuscite a trasmettere. Ad ogni classe abbiamo presentato la società e abbiamo mostrato un video nel quale scorrevano le immagini di match e allenamenti. Poi Cometti e Marconato hanno parlato del loro percorso agonistico e del perché hanno scelto questo sport. Marconato ha portato con sé la medaglia d’oro vinta l’anno scorso agli Europei under 21, facendola toccare a tutti i bambini. Tanta la curiosità sia da parte di chi già gioca a volley, sia da parte di chi pratica altri sport. La cosa importante della giornata è aver saputo trasmettere i valori dello sport in genere e della pallavolo in particolare, compatibilmente con il necessario impegno per raggiungere i più alti obiettivi. Con tanta disciplina e qualche sacrificio si può conciliare l’attività agonistica con lo studio. Marconato e Cometti, che stanno studiando all’università, hanno evidenziato quanto sia importante riuscire a organizzarsi, in modo da portare a termine con profitto ogni impegno”.

Una iniziativa, questa, del progetto sportivo dell'Unione Volley Montecchio Maggiore nell’ambito scolastico territoriale, che vuole avvicinare e promuovere la pratica dell’attività sportiva in genere, perché lo sport è salute.