Francesca Trevisan sogna nuovi numeri da capogiro: la schiacciatrice vicentina giocherà a Brescia

Francesca Trevisan è una nuova giocatrice della Banca Valsabbina Millenium Brescia, nella Serie A2 di volley femminile. Classe 1995, la schiacciatrice vicentina inizia la sua carriera in B1, tra le fila del Vero Volley Monza (2011/2012). Rimanendo nella stessa categoria, passa poi all’Asti Volley (2012/2013) e alle Le Ali Padova (2013/2014). Nel 2014, con la Volksbank Sudtirol Bolzano, sbarca in A2 e, nell’anno successivo, in A1, a Vicenza.

Nel 2016/2017 vola ad Olbia in A2, per poi disputare due stagioni (2018/2019 – 2019/2020) con Montecchio, sempre nella serie cadetta. Nel 2020/2021, torna nuovamente in A1, difendendo i colori della Delta Despar Trentino, per ritornare ancora in A2 con Mondovì nel 2021/2022, dove è allenata da coach Solforati. Nelle due ultime stagioni veste la maglia di Offanengo.

Proprio nel cremasco, Francesca Trevisan è protagonista assoluta: nel 2022/2023, sfiora i 400 punti complessivi (391 per la precisione) e giunge dodicesima nella classifica delle Top Acers della Serie A2 (30 i servizi vincenti); nell’ultima trascorsa, di cui è anche capitana, raggiunge quota 307 punti. Francesca Trevisan, inoltre, è già stata vicina all’ambiente bresciano, vestendo la casacca della Millenium nel Sand 4×4. La presentazione ufficiale della nuova Leonessa è in calendario sabato 25 maggio, alle ore 11, su Facebook e YouTube di Volley Millenium Brescia. Sul proprio account Instagram intanto, si è limitata a commentare la notizia con un “Finalmente ROAR” che lascia ben intendere il primo ruggito da neo-Leonessa.