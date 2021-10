Eze Blessing (Anthea Vicenza): "Con Montecchio occasione sprecata, ora vincere a Milano"

Chidera Eze Blessing, 18 anni, di nazionalità nigeriana, è la talentuosa palleggiatrice e regista di Anthea Vicenza cresciuta nelle giovanili dell'Imoco a San Donà di Piave. Tutto il gioco della squadra di coach Liuca Chiappini passa dalle mani di Chidera Eze, che già l'altranno era entrata nel roster di A1 delle pantere di Conegliano. Per lei è il primo anno da titolare in serie A. Domenica le padrone di casa hanno subito i finali di tre set contro Ipag Sorelle Ramonda Montecchio Maggiore perdendo per 1 set a 3.

«Purtroppo - analizza la regista biancorossa - avremmo potuto chiudere a nostro favore il match, ma alcuni errori di troppo ci hanno impedito di far svoltare la partita per un risultato positivo. Abbiamo sprecato diverse occasioni e così Montecchio ha conquistato i tre punti in palio».

- Vicenza ha vinto il primo set, poi ha messo il naso avanti nel punteggio in tutti gli altri set, ma nelle battute finali ha avuto la meglio Montecchio.

«Il terzo set avremmo potuto vincerlo - afferma Chidera Eze -, ma un errore nostro e una decisione arbitrale quantomeno dubbia hanno segnato un destino diverso del parziale. Nel quarto eravamo ripartite bene, ma abbiamo ceduto sulla distanza».

- Quali sensazioni in campo?

«Eravamo “agguerrite”, volevamo vincere questa partita, ma ora come ora ci manca sempre qualche piccolo aspetto per capitalizzare. Dovremo migliorare in quello, perché per il resto il gioco è in crescita e l’intesa c’è».

- E l'intesa tra palleggiatrice e attaccanti?

«E’ positiva, vengo dalla scuola-Imoco dove si imposta un gioco veloce e sto imparando a trovare il feeling con attaccanti con caratteristiche varie. A Vicenza mi trovo bene, ci sono tante ragazze giovani in gruppo e anche le più grandi sono persone preziose per la crescita grazie alla loro maggiore esperienza. Attorno a noi, un ambiente societario ed esterno che ci tiene tanto alla squadra».

- Sabato a Milano ci sarà la sfida contro Club Italia Crai ...

«E’ una partita importante per noi, sfideremo una squadra giovane ricca di talento; dobbiamo assolutamente cercare di tornare a Vicenza con dei punti in tasca».