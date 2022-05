Danilo Turchi confermato alla guida dell'US Torri anche per la stagione 2022-2023

Dopo l’assegnazione del ruolo di Direttore Tecnico ad Alessandro Giovannetti, comincia a delinearsi lo staff biancoverde dell'US Torri per la stagione 2022-2023. Il primo tassello è dato dalla conferma di Danilo Turchi, che da gennaio ha preso in mano le redini del gruppo Under 18, impegnato anche nel campionato di Serie B1. “Sono entusiasta per il rinnovo – afferma il tecnico romano - perché fin dal primo momento la società ha mostrato interesse nel lavorare insieme. Credo che per il prossimo anno ci siano le possibilità sia a livello logistico che di capitale umano per fare qualcosa di veramente importante. Sono dunque orgoglioso di far parte dell’inizio del nuovo progetto tecnico, che porterà la società ad una nuova ribalta”.