Il crescendo rossiniano della Polisportiva Cornedo per un quinto posto più che meritato

Dignità e orgoglio: la Polisportiva Cornedo ha costruito una salvezza tranquilla e ben calibrata nel corso della stagione 2021-2022 appena terminata, grazie a un quinto posto nel girone D della Serie B di volley maschile. I 34 punti con cui la formazione vicentina si è tirata fin da subito fuori dalle “sabbie mobili” delle zone a rischio della classifica sono il risultato di 11 vittorie e 11 sconfitte.

Questo vuol dire che ogni situazione è stata gestita con grande tranquillità, senza eccessivi squilli contro le formazioni più forti del girone, fatta eccezione per il tie-break strappato all’Olimpia Zanè, un buon punto ottenuto in trasferta contro la terza in classifica (a lungo seconda prima del tracollo finale). Il girone di ritorno ha fatto semplicemente la differenza. I 12 punti nelle prime 11 gare, infatti, non lasciavano presagire nulla di buono, soprattutto dopo la striscia negativa condita da cinque sconfitte consecutive.

I ragazzi di coach Meneguzzo non si sono mai abbattuto, neanche quando si rischiava di rimanere invischiati nella zona retrocessione. Ai 5 ko, dettaglio non insignificante, hanno fatto seguito altrettante vittorie, 15 punti che poi hanno pesato come macigni sul piazzamento finale di Cornedo. Il prossimo anno bisognerà ripartire con ancora maggiore ambizione per insidiare almeno il podio del girone.