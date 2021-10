Chiappini (Anthea Vicenza): "Club Italia è squadra fisica, abbiamo lavorato sui finali dei set"

Anthea Vicenza andrà a far visita alle azzurrine del Club Italia Crai nella terza giornata d’andata del girone B di serie A2 femminile: si gioca sabato 23 ottobre 2021 alle ore 16. Per le biancorosse di Luca Chiappini, una nuova sfida da affrontare a sei giorni di distanza dal derby del PalaGoldoni perso 3-1 contro Montecchio.

Domenica scorsa, l’Ipag Sorelle Ramonda ha conquistato l’intera posta in palio, ma Vicenza può recriminare di non aver sfruttato al meglio diverse occasioni nell’arco delle ultime tre frazioni, dove aveva maturato alcuni vantaggi nel punteggio.

IL PUNTO DI COACH LUCA CHIAPPINI

In casa Anthea, comunque, si guarda avanti con fiducia, come emerge dalle parole di coach Luca Chiappini.

«Stiamo lavorando con serenità - spiega il tecnico - il gioco sta crescendo e stiamo ponendo il focus su alcuni particolari che ci permettano di avere sicurezza nei finali di set. Del resto, la gara di domenica scorsa contro Montecchio è stata decisa proprio da questo frangente e la sconfitta non è dipesa dalla pallavolo espressa globalmente nell’arco del match». Sul Club Italia Chiappini afferma: «Ha in rosa diverse ragazze protagoniste allo scorso Mondiale e per sua natura è una squadra molto fisica: ci sarà da combattere, com’è normale che sia in ogni partita per chi vuole salvarsi».



L'AVVERSARIO DI ANTHEA VICENZA: CLUB ITALIA CRAI

La formazione federale è allenata da Marco Mencarelli e in questo avvio di campionato ha dapprima osservato il turno di riposo, poi ha ceduto 3-0 nell’esordio esterno sul campo della Tecnoteam Albese Volley Como. Nel primo impegno stagionale, il Club Italia CRAI è sceso inizialmente in campo con Pelloia in palleggio, Adelusi (miglior marcatrice di squadra con 11 punti) opposta, Nervini e Ituma in banda, Acciarri (10 punti) e Marconato centrali e Ribechi libero. Il gruppo è interamente giovanile seppur sostanzialmente eterogeneo nelle sue età, con atlete nate tra il 2002 e il 2006. Otto ragazze hanno fatto parte della rosa dell’Italia under 18 protagonista ai Mondiali in Messico centrando la medaglia d’argento.



GLI ARBITRI DI CLUB ITALIA CRAI-ANTHEA VICENZA

A dirigere l’incontro tra Club Italia CRAI e Anthea Vicenza saranno il primo arbitro Claudia Lanza e il secondo arbitro Roberto Russo.

PER SEGUIRE LA DIRETTA DI CLUB ITALIA CRAI E ANTHEA VICENZA

La partita tra Club Italia CRAI e Anthea Vicenza sarà trasmessa in diretta streaming su Youtube sul canale di Volleyball World.