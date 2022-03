C Femminile: Vicenza volley batte Imarc Rossano 3-2

Altro successo per le giovanili di Vicenza Volley nel week end in serie C femminile, grazie al 3-2 casalingo contro l’Imarc. Una bella soddisfazione per le giovani biancorosse, in crescita nelle ultime partite senza raccogliere punti. I punti sono arrivati invece è arrivato contro Rossano, squadra esperta e con buone individualità che all’andata si era imposta nettamente grazie alla battuta. Nel ritorno, però, la musica è cambiata: sotto 0-1 e 5-13, le ragazze di Feyles si sono sbloccate, rientrando in partita con un parziale di 8-0 arrivando a pareggiare i conti anche nei set. Avanti 2-1, Vicenza subisce il ritorno di fiamma di Rossano, che però al tie break ha dovuto fare i conti con una squadra dalle mille difese, con le locali che chiudono con merito 15-10.

“E’ sicuramente una vittoria importante per il morale e per consolidare la fiducia nei propri mezzi e conferma il trend di crescita della squadra che già nelle ultime gare aveva disputato buone prove – commenta coach Feyles -. Ci sono stati ancora alti e bassi e dobbiamo lavorare su questo, ma i picchi di prestazione avuti nella rimonta del secondo set, nel terzo e nel tie-break ci devono rendere consapevoli delle nostre potenzialità».

«Abbiamo avuto un percorso difficile in serie C giocando con tutte le squadre di alta classifica - spiega il direttore tecnico delle giovanili dell'Anthea -, poi c'è stata la pausa di quasi due mesi imposta dalla FIPAV ed abbiamo ripreso il girone di ritorno giocando nuovamente con le stesse squadre; ci mancano quindi tutte le gare di andata e di ritorno con le squadre che assieme a noi occupano gli ultimi posti in classifica, per cui sono fiducioso che se sapremo ripetere la prestazione vista contro il Rossano potremo risalire la classifica e toglierci altre soddisfazioni».



TABELLINO - C femminile

VICENZA VOLLEY-IMARC ROSSANO, 3-2 (20-25, 25-22, 25-21, 16-25, 15-10)

VICENZA VOLLEY: Barbera, Banu 13, Udogie, Jotov 13, Piovan 14, Dinelli 12, Amoah 6, Roviaro, Guerriero (L). N.e.: Bittante. All.: Feyles-Catapano

SCONFITTA INVECE PER VICENZA IN SERIE B2 CON BASSANO VOLLEY

Domenica, invece, è arrivato un ko in tre set in B2 femminile sul campo del Bassano Volley, che si è imposto con i parziali di 25-17, 25-15 e 25-20.



TABELLINO - Serie B2 femminile girone E:

BASSANO VOLLEY-VICENZA VOLLEY, 3-0 (25-17, 25-15, 25-20)

VICENZA VOLLEY: Grecea 8, Dal Cero 7, Roviaro 2, Banu 9, Munaron 7, Bertollo 2, Del Federico, Piovan, Barbera, Amoah, Ostuzzi (L), Andreatta (L). All.: Feyles-Canal

ARBITRI: Dandolo e Milani