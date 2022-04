C Femminile: le giovani del Vicenza Volley battono la Biadenese 3-1

Una vittoria e una sconfitta per le promesse del Vicenza Volley, impegnate nel fine settimana nei competitivi contesti di serie B2 e serie C femminile.

SERIE B2: SCONFITTA NEL PADOVANO

Partendo dall’alto, in B2 le giovani biancorosse hanno ceduto 3-1 domenica sul campo padovano dell’Officina Immagini Thermal, reagendo a un primo set negativo grazie a un bel secondo parziale, salvo poi però lasciar spazio alle padrone di casa, vincitrici 25-14 e 25-22 nelle due frazioni successive.

«Abbiamo avuto troppi alti e bassi – commenta Igor Guidotto, tecnico biancorosso che nell’occasione ha condotto la squadra –. Nel primo set siamo partiti male, ci siamo un po’ ripresi poi nel finale abbiamo commesso troppi errori, soprattutto nel muro-difesa, anche se ci sono i meriti dei nostri avversari. Nel secondo set siamo stati più ordinati, correggendo le imperfezioni precedenti e sfruttando meglio le nostre qualità in attacco, arrivando a pareggiare i conti. La terza e la quarta frazione sono scivolate via sulla falsariga del primo set, con un rendimento altalenante e poca lucidità. Nel complesso, abbiamo pagato una prova opaca di squadra, con poco carattere; era una partita dove si poteva e doveva dare qualcosa in più».

TABELLINO - Serie B2 femminile girone E:

OFFICINA IMMAGINI THERMAL-VICENZA VOLLEY 3-1 (25-15, 22-25, 25-14, 25-22)

OFFICINA IMMAGINI THERMAL: Macchiavello, Frison, Quaglio, Ude, Banzato, Conte, Rampin, Russo, Ciofi, Lorenzo, Bertoli (L), Bazzolo (L). All.: Garzari-Pengo

VICENZA VOLLEY: Grecea 6, Dal Cero 1, Barbera, Del Federico 3, Tavella 11, Banu 6, Bertollo 9, Munaron 9, Fiocchi, Ostuzzi (L), Andreatta (L). All.: Guidotto

ARBITRI: Ghirardini e Trentini

IN SERIE C UNA VITTORIA CHE DA' MORALE

In serie C femminile, invece, è arrivata la seconda vittoria stagionale contro il fanalino di coda Polisportiva Biadenese, piegata 3-1 al termine di un match combattuto, come testimonia anche il 26-24 della quarta frazione.

TABELLINO - Serie C femminile:

VICENZA VOLLEY-POLISPORTIVA BIADENESE 3-1(25-22, 25-21, 18-25, 26-24)

VICENZA VOLLEY: Dinelli 17, Piovan 15, Seck 12, Amoah 14, Udogie 5, Nicolin 11, Barbera 3, Consagra, Guerriero (L). N.e.: Jotov, Roviaro. All.: Guidotto-Rigon

POLISPORTIVA BIADENESE: Bottacin, Franceschini, Dartora, Bortot, Bandiera, Bordignon, Martinelli, Merlo, Stortini, Toniutto, Poloniato (L), Nieto (L). N.e.: Poggi, Tiberio. All.: Battistella