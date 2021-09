Buona la prima per Montecchio: vittoria per 3-1 contro Conegliano in amichevole

La formazione vicentina ha messo in mostra una buona pallavolo ed è già in discreta forma per l'esordio in A2

Ottime notizie dal pre-campionato per l’che si è aggiudicata il primo test match contro Imoco Conegliano. Quest’ultima era priva delle atlete reduce dagli Europei di volley femminile appena terminati, ma si sta pur sempre parlando di una formazione di categoria superiore rispetto a quella vicentina. Ildi Montecchio è stato il frutto di questa successione di risultati nei vari set:. Al palasport Barbazza c’è stata la prima sfida stagionale per entrambe le formazioni.

Come già anticipato, con tante giocatrici appena arrivate o ancora in periodo di riposo post europei, Conegliano ha schierato a fianco di alcune veterane della prima squadra tante giovani dell’Under 19 che hanno così potuto mettersi in mostra nella loro “casa” dopo un’estate passata a dare man forte alla prima squadra rimaneggiata per le tante assenze fino alla settimana scorsa. Nel primo parziale, Montecchio ha mantenuto molto bene il distacco maturato all’inizio del match, salvo poi arrivare a un 24-24 che ha rimesso in discussione le sorti del set: una battuta errata e una invasione a rete delle padrone di casa ha permesso all’Ipag di conquistare meritatamente l’1-0.

Il secondo set ha riportato in parità la sfida, ma nel terzo Fiorio e Magazza ha annullato di forza tutti i tentativi di Conegliano arrivando ad un distacco di 8 punti (13-21). Il parziale si è poi chiuso con una schiacciata di Margherita Brandi per un netto 25-17. Nel quarto set, invece, la formazione di casa ha messo in mostra le proprie giovani più promettenti. Nonostante qualche difficoltà iniziale, Montecchio è stata capace di recuperare lo svantaggio e di chiudere l’incontro sul 25-18 e sul 3-1 definitivo. Buona la prima, dunque, in attesa dei prossimi appuntamenti che stanno preparando al campionato di Serie A2 sempre più vicino.