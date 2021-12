B2 Femminile: Vicenza Volley battuto dalla Laserjet Orgiano per 3-0

Il Vicenza volley è impegnano con la seconda squadra in B2 femminile, e lo scorso fine settimana le giovani biancorosse hanno ceduto 3-0 a Orgiano al cospetto della Laserjet. «Peccato – il commento di coach Claudio Feyles - ci manca sempre quel qualcosa per cominciare a strappare qualche set e poi qualche punto in più in classifica. La nostra prestazione, comunque, è stata buona al cospetto di una squadra in grande spolvero, con le ragazze desiderose di mostrare il loro valore dopo il recente cambio nella guida tecnica».

«Le bande della Laserjet - ha continuato coach Feyles nel commentare il match - hanno gestito con grande precisione le palle importanti nei momenti cruciali dei set. Peccato per il secondo parziale, dove sul 20-20 speravamo di dare un destino diverso alla gara».

«Più in generale - sottolinea l'allenatore e direttore del settore giovanile di Vicenza Volley -, paghiamo un po' lo scotto del grande lavoro tecnico e fisico che stiamo facendo in settimana per farci trovare pronti nella parte decisiva della stagione. Soffriamo quindi gli scambi lunghi e combattuti contro squadre oggettivamente più esperte di noi in questa situazioni».

Serie B2 femminile girone E

TABELLINO - LASERJET ORGIANO-VICENZA VOLLEY, 3-0 (25-16, 25-22, 25-18)

VICENZA VOLLEY: Grecea 4, Dal Cero 1, Pegoraro 8, Del Federico 1, Tavella 2, Bertollo 8, Munaron 13, Fiocchi 3, Ostuzzi (L), Andreatta (L). N.e.: Banu, Consagra. All.: Feyles-Canal