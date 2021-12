B2 femminile: Vicenza Volley batte di netto Igevo Verona (3-0)

Terza vittoria consecutiva per le giovani di Vicenza Volley nel campionato nazionale di serie B2 femminile. Tra le mura amiche, la formazione guidata da Claudio Feyles e Massimo Canal ha piegato per 3-0 l’Igevo Verona, salendo a quota 11 punti, sempre al nono posto ma più vicina all’attuale zona salvezza.

«E’ stata una positiva prova di maturità per la squadra - commenta coach Feyles -, che anche con qualche cambio in formazione conferma il successo in trasferta della scorsa settimana. Il risultato, molto importante, tra l'altro contro una diretta contendente per la salvezza in B2, rende merito al tanto lavoro in palestra di queste settimane».

E conclude Feyles: «Un plauso alle ragazze per l'applicazione e la cura negli allenamenti». Le ragazze della B2 torneranno in campo il giorno 8 gennaio 2022 alle 20 e 30 a Villabartolomea in provincia di Verona contro lo Spakka Volley.

SERIE B2 FEMMINILE GIRONE E - VICENZA VOLLEY-IGEVO VERONA 3-0 (25-10, 25-19, 25-20)

VICENZA VOLLEY: Grecea 3, Pegoraro 8, Del Federico 2, Banu 8, Bertollo 11, Munaron 11, Fiocchi 9, Amoah, Ostuzzi (L). N.e.: Dal Cero, Barbera, Andreatta. ALLENATORI: Feyles-Canal