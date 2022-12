B1: vittoria capolavoro dell'Ipag Noventa che espugna il campo della capolista Arena

L’Ipag Noventa, dopo la bella vittoria di sette giorni fa con l'allora vice-capolista Porto Mantovano, espugna anche il difficile campo della co-capolista Arena Volley Team, una delle principali pretendenti del girone C alla promozione in A2. Le premesse non erano delle migliori, considerato che, in settimana, le noventane non hanno potuto svolgere regolarmente le sedute di allenamento, a titolo precauzionale, causa malanni di stagione, dai quali, tuttavia, non si è ripresa la centrale Pastorello (ben sostituita dalla certezza Gambalonga), incrementando, così, il numero delle assenti (l'opposto Morgia è ancora in fase di recupero). Una vittoria capolavoro per le noventane che hanno "gettato il cuore oltre l'ostacolo", offrendo la migliore prestazione stagionale, con tanta difesa (ottima Destro) e un attacco pungente (molto bene tutte le attaccanti noventane). Una vittoria contro la corazzata veronese, sino a ieri con una sola sconfitta fuori casa, che conferma le potenzialità dell'Ipag che, sabato prossimo, a Noventa, affronterà la temibile Padova.

Una sfida che si preannuncia già avvincente. L'approccio migliore lo hanno le noventane che vanno subito in vantaggio (ace e attacco da posto uno di Facco per l'8 a 4 e il 9 a 5). Gomiero è subito incisiva, concretizzando una bella difesa di Stafoggia (14-7). Il +7 è difeso da Capitan Gambalonga in primo tempo (17-10), ma le veronesi riducono lo svantaggio, costringendo Gemo al time-out (18-14). Al rientro, Stafoggia (19-14; 21-15) rimette in corsa le noventane, ma a chiudere è una ispirata Scaccia, al servizio (25-18). Dopo un iniziale equilibrio (5-5), le veronesi riescono ad allungare, sostenute da un attacco poderoso, soprattutto, della centrale Brutti (8-11), mentre la solita Gomiero tenta l'aggancio in pipe (12-13). Ricci attacca in primo tempo (13-14), ma Arena non perdona (15-20). Entra Canazza, Stafoggia chiude il punto del 17 a 22, ma non c'è scampo per le noventane che subiscono la sconfitta del parziale (17-25).

La partita si fa avvincente (7-7) con scambi combattuti e spettacolari. Le noventane riescono ad aggiudicarsi un mini break (Ricci a muro per il 10 a 7), vantaggio che incrementa sino al 16 a 8. Capitan Gambalonga respinge le velleità veronesi con due punti consecutivi (18-13; 19-14), dopodiché ci pensano, prima Gomiero, poi Stafoggia, a regalare il set point (24-21, momento in cui entra, al servizio, Dinello). È un errore della squadra di casa a sancire il 25 a 21 noventano.

Ancora equilibrio nell'ultimo e decisivo set (4-3; 9-9). Gambalonga mura l'attacco avversario, concretizzando una grande difesa con protagoniste Gomiero e Destro (11-10). Arena non demorde e va in vantaggio (15-12), le noventane, però, ritrovano la parità (muro di Ricci per il 17 pari). Un gran servizio di Gomiero scardina la ricezione avversaria (18-17), mentre Stafoggia ottiene il 19 a 17 in attacco. Sul 20 a 18, subentra ancora Dinello al servizio, ma il set ritorna ancora in equilibrio (21-21). Risultano decisive Facco (da posto due per il 22 a 21), capitan Gambalonga (muro per il 23 a 21 e fast per il 24 a 21) e Gomiero che colpisce il muro avversario in pipe (25-21). Il tabellino del match:

ARENA VOLLEY TEAM-IPAG NOVENTA 1-3 (18-25, 25-17, 21-25, 21-25)

ARENA: Brutti, Cappelli, Sgarbossa, Riccato, Bissoli, Montin, Erigozzi (L), Ferrari, Hrabar, Muzzolon, Gainelli. All. Bertolini

NOVENTA: Gomiero, Facco, Stafoggia, Ricci, Gambalonga, Dinello, Scaccia, Leonardi, Canazza, Bussolo, Destro. All. Gemo