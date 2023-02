B1: vittoria col brivido per l'Ipag Noventa, brutto primo set poi la rimonta ai danni di Piadena

L'Ipag Noventa, sostenuta dal caloroso tifo casalingo, vince 3 a 1 contro Piadena che, nonostante la classifica, si è dimostrata avversaria ostica, come nella partita di andata (vinta 3 a 2 dalle noventane). Ulteriore dimostrazione di un equilibrato girone, in cui le differenze di valore tra le compagini sono minime. Perso il primo parziale, in cui Piadena ha espresso un gioco spavaldo ed aggressivo, l'Ipag è riuscita a vincere ai vantaggi il secondo (26-24) e a respingere le velleità delle ospiti nel terzo (25-21) e nel quarto (25-18).

Sabato prossimo, la formazione vicentina sarà di scena a San Donà, contro le forti e giovani veneziane dell’Imoco, con l'obiettivo di ben figurare e di conquistare punti preziosi per la classifica. Le noventane subiscono nel primo set l'aggressività avversaria (4-7) e faticano a mettere giù palla in attacco. L'Ipag reagisce con un mani out di Facco (10-10), ma Piadena è implacabile (12-16). Entrano Leonardi e Morgia, con la prima subito a segno dai nove metri (13-16), ma il set è compromesso e finisce nelle mani delle avversarie (18-25).

Un equilibrio iniziale caratterizza anche il secondo parziale (10-10), poi ci pensano Pastorello, Gomiero e Facco a regalare un vantaggio di cinque punti (17-12). Piadena non si demoralizza e riporta il set in equilibrio (17-17; 19-19): entra Dinello al servizio, mentre Pastorello mura per il 20 a 19. Sempre la centrale noventana chiude una lunga azione con un tocco d'astuzia (23-22), mentre Gomiero attacca per il 25 a 24. È un errore in pipe di Piadena a consegnare il set all'Ipag (26-24). Le vicentine giocano con più sicurezza in campo (bel muro ad una mano di Gomiero per il 5 a 2).

Canazza si scalda in attacco (da posto quattro per il 7 a 4 e in pipe per l'11 a 7) e comandano nel gioco (18-13, 22-15). Chiude Ricci in primo tempo, dopo l'ennesima miracolosa alzata ad una mano di Scaccia (25-21). Dopo un iniziale punto a punto (4-4), Canazza regala un primo mini-break (6-4), ma Piadena, sostenuta dalle forti centrali, ben presto ridefinisce la parità (9-9). Le noventane sostenute da Pastorello e Facco spingono l'Ipag su un rassicurante 21-15. Chiude Scaccia dai nove metri (25-18). Il tabellino del match:

IPAG NOVENTA-TECNIMETAL PIADENA 3-1 (18-25, 26-24, 25-21, 25-18)

NOVENTA: Gomiero, Facco, Pastorello, Stafoggia, Ricci, Gambalonga, Dinello, Scaccia, Leonardi, Canazza, Morgia, Bussolo, Destro. All. Gemo

PIADENA: Andreani, Caimi, Pedretti, Guerreschi, Ravera, Ianeselli, Corradetti, Pecorari, Campi, Feroldi, Piantoni, Montagnani. All. Marini