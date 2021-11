B1: l’US Torri rimane a zero punti, sconfitta per 3-0 con l’Alta Fratte

Niente da fare. L’deve ancora rimandare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale, un successo che premierebbe gli sforzi di questa giovane e promettente formazione. Nell’ultima sfida con l’in trasferta, si sono visti ulteriori progressi che però non sono bastati per evitare lo 0-3 finale. Nel primo set c’è stato subito grande equilibrio e le padrone di casa. Poi arriva il momento decisivo del parziale, con le padovane in grado di tracciare un buon solco fino al 16-10. Non c’è storia nel resto del set e l’Alta Fratte lo porta a casa con un perentorio e deciso

Nel secondo parziale sembra ripetersi lo stesso copione. L’US Torri comincia in modo pessimo ed è costretta a subire un 10-1 che non spaventa però la giovanissima formazione. Sul 18-5 si potrebbe pensare a un set concluso, in realtà le ospiti tentano di recuperare e si portano sul 19-10: anche sul 20-10, Torri non si scompone e prova a dare filo da torcere all’Alta Fratte che però si rimbocca le maniche e va sul 2-0 (25-19). Il terzo set termina con lo stesso risultato del primo, un 25-14 che inchioda le vicentine all’ultimo posto in classifica, a zero punti. Il tabellino del match:

ALTA FRATTE PADOVA-US TORRI 3-0 (25-14, 25-19, 25-14)