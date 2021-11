B1: l’US Torri tiene testa alla capolista Arena Volley Team e sfiora la conquista del terzo set

Squadra in casa US Torri

Settimo turno di campionato per la B1 dell’, che al PalaVillanova ospita l’. Biancoverdi in campo con Guerra-Piron, Zampieri-Dalla Pozza, Pasa-Munari e il libero Fanin. Le veronesi partono forte e costringono Cestari a due time out in rapida successione. Pasa interrompe il break avversario (3-11) e Piron – fresca di convocazione azzurra – stampa un bel diagonale per il 5-12. Le esperte rivali continuano però a martellare sia in battuta che in attacco, portandosi avanti di un set per

Nella ripresa Torri più determinato e incisivo: buoni i colpi di Munari (7-7) e Pasa (pipe per l’8 pari). Un errore avversario porta le torrine avanti fino al 10-8. Le biancoverdi reggono la pressione delle rivali fino al 14-12, salvo poi subire un parziale di 0-4 che ridà fiducia all’Arena e porta al 17-25 finale. Nel terzo set è ancora Torri ad avere una partenza migliore (6-4 e 8-5), ma le veronesi trovano ancora una volta il modo per risalire la china (9-14 al time out). Le ragazze di Cestari a loro volta non mollano la presa e si rifanno sotto sul 13-15. Sul 17-20 Zampieri vola altissima e mura la conclusione avversaria. Pasa porta le compagne ad una sola lunghezza di svantaggio (20-21) e pochi scambi dopo, ottimamente servita da Guerra, coglie il pari sul 22-22.

La schiacciatrice torrina trova anche il set point sul 24-23 con un muro-out. Arena lo annulla, ma la solita Pasa centra l’ace del 26-25, sbagliando però l’attacco seguente. Le ospiti ribaltano infine la situazione per 26-28. “Peccato per l’esito del terzo set – il commento di coach Cestari -, perché avremmo meritato di vincerlo. Abbiamo avuto occasione di chiuderlo prima, ma siamo stati comunque bravi a rimanere lì, e le avversarie ad annullare i due set point. È stata una gara in cui siamo migliorati set dopo set, chiudendo in un crescendo che deve essere da stimolo per i prossimi incontri”. Pasa miglior realizzatrice del match con 20 punti. Il tabellino del match:

US TORRI-ARENA VOLLEY TEAM 0-3 (10-25, 17-25, 26-28)

US TORRI: Zampieri, Guerra, Pasa, Dalla Pozza, Frigo, Conradi, Fanin, Piron, Munari, Compagnin, Dalla Vecchia, Carlino, Novello, Parise. All. Cestari