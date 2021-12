B1: US Torri senza paura contro San Donà, buon primo set poi le ospiti dilagano

Squadra in casa US Torri

Nessun set conquistato e nessun punto all’attivo, ma una buon match soprattutto nel primo set. L’è uscita sconfitta dalla nona giornata di campionato di, uno 0-3 casalingo contro l’. Non era una partita semplice, anche perché le “panterine” veneziane sono ora terze in classifica, dunque un avversario di tutto rispetto.

Nel primo parziale, però, le torrine hanno spaventato le ospiti, rischiando di conquistare la frazione di gioco che però è terminata 25-23 in favore dell’Imoco. Meno equilibrio negli altri due set, in cui Torri è riuscita a fermarsi a 17 punti in entrambe le occasioni. La posizione in classifica nel girone C rimane dunque la stessa, l’ultimo posto con un punto all’attivo (quello ottenuto nella sfida contro l’Isuzu Cerea), nonostante i progressi non manchino di partita in partita.

Fra una settimana ci sarà la possibilità di chiudere nel migliore dei modi il 2021. Per l’ultima gara dell’anno, infatti, Torri sarà impegnata in trasferta contro l’Euromontaggi Porto Mantovano. Le lombarde sono terzultime in classifica con 6 punti, dunque non è un match impossibile e si potrebbe azzardare qualche nuovo punto che permetterebbe di salutare l’anno con grande entusiasmo. Il tabellino del match:

US Torri-Imoco San Donà 0-3 (23-25, 17-25, 17-25)

Torri: Zampieri, Guerra, Pasa, Dalla Pozza, Frigo, Conradi, Fanin, Piron, Munari, Compagnin, Dalla Vecchia, Carlino, Novello, Parise. All. Cestari

Imoco: Bagnoli, Pagliuca, Soffiato, Giacomello, Trampus, Munarini, Viola, Stellati, Alessi, Guzzin, Marchetto, Bardaeo, Bianco. All: Gregorio