B1: US Torri sconfitto in trasferta dall'Arena Volley Team, 0-3 contro la seconda in classifica

Un 3-0 netto, purtroppo mai in discussione: l’US Torri esce con le ossa rotte dal confronto con la seconda della classe per quel che riguarda il girone C della B1 femminile di volley. Le giovanissime vicentine hanno perso in trasferta contro la Vivigas Arena, rimanendo in partita soltanto nel primo set, il più equilibrato di tutti, per poi cedere alla distanza.

Il più combattuto è stato appunto il primo parziale, in cui la ricezione delle padrone di casa ha commesso cinque errori, con la battuta tesa di Torri che ha messo in difficoltà le veronesi. Ma anche qualche altro errore qua e là (tre in attacco, uno in battuta senza realizzare alcun ace) hanno tenuto in vita il parziale. Poi Brutti ha dato la carica al torpore generale trascinando la squadra alla vittoria, che in verità non era mai stata in discussione.

Quando Arena Volley ha premuto sull’acceleratore ha portato sempre a casa dei break significativi. La classifica di Torri continua ad essere caratterizzata da un unico punto all’attivo. Tra una settimana sarà la volta di un importante turno casalingo, con le vicentine impegnate tra le mura amiche nel confronto con l’Aduna Padova. Il tabellino del match:

ARENA VOLLEY TEAM-US TORRI 3-0 (25-20, 25-17, 25-10)

ARENA: Bissoli (1), Brutti (9), Cappelli (5), Ferrari (1), Guiotto (4), Hrabar (6), Lonardi (1), Montin (1), Muzzolon (1), Sgarbossa (13), Tamassia (12). Liberi: Moschini, Erigozzi. Allenatore: Marcello Bertolini

TORRI: Piron (5), Zampieri (2), Guerra (1), Gonzato (2), Frigo (11), Pasa (9), Dalla Pozza (7). N.e. Campagnin, Munari, Conradi, Iseppi, Cinarelli. Libero: Fanin. Allenatore: Turchi