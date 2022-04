B1: US Torri sconfitta pesantemente in casa, Udine vince 3-0

Squadra in casa US Torri

L’US Torri non riesce a schiodarsi dall’ultimo posto della classifica del girone C della B1 femminile di volley. Ieri è arrivata una sonora sconfitta casalinga per le ragazze di coach Turchi, chiamate ad affrontare una squadra di maggiore esperienza e affamata di punti come Udine Volley.

Il punteggio ha premiato nettamente le ospiti che si sono imposte con un rotondo 3-0, nonostante il bel tentativo di trasformare il secondo set in una sfida più equilibrata. Le vicentine si sono dovute arrendere già nel primo parziale, ceduto alle bianconere con 11 lunghezze di distanza. Come già anticipato, la seconda frazione di gioco è quella che ha maggiormente illuso le torrine.

Il 25-21 è stato un’atroce delusione che con tutta probabilità ha determinato l’atteggiamento rinunciatario di Torri nell’ultimo set. Il 25-7 ha chiuso il match in maniera definitiva e dovrà essere presto dimenticato per evitare che ci siano altri ko con questi divari così ampi. Il tabellino del match:

US TORRI-UDINE VOLLEY 0-3 (14-25, 21-25, 7-25)

TORRI: Campagnin, Zampieri, Guerra, Frigo, Pasa, Dalla Pozza, Fanin, Piron, Munari. All. Turchi

UDINE: Bovolo, Brumat, Cicolini, Pezzotti, Nardini, Urbinati, Colonnello, Marcuzzi, Snidero, Grego, Bortot. All. Leone