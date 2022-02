B1: l'US Torri lotta nel primo set e poi si arrende, Conegliano si impone 3-0

Squadra in casa US Torri

Prosegue il periodo negativo dell’US Torri, fanalino di coda del girone C della Serie B1 di volley femminile. Le giovanissime vicentine sono uscite sconfitte anche dall’ultimo turno di campionato contro il Team Conegliano Volley. Il match casalingo ha visto le prevalere le trevigiane con un 3-0 che ha comunque lasciato l’amaro in bocca almeno per quanto visto nei primi due set. Le torrine meritavano almeno la conquista di un parziale, peccato che nei momenti decisivi abbia avuto sempre la meglio la formazione ospite.

Il fatto che le vicentine siano ultime in classifica non ha portato comunque le ragazze di coach Martinez a sottovalutarle. La concentrazione è stata massima fin dal primo scambio, tanto è vero che le atlete guidate da coach Turchi hanno voluto ben figurare di fronte al pubblico amico. Il parziale di partenza è stato equilibrato e Conegliano ha dovuto sudare più del previsto per conquistarlo.

Il 25-22 ha eliminato qualsiasi timore dalle menti delle ragazze trevigiane che non hanno avuto alcun problema nell’andare sul 2-0: il secondo parziale è stato di marca gialloblu dall’inizio alla fine e il 25-16 è stato la conseguenza di un’ottima impostazione di gioco. La terza frazione di gioco ha ricalcato piuttosto fedelmente quella precedente, un 25-17 che ha chiuso definitivamente il match.

Lo 0-3 di ieri relega l’US Torri all’ultimo posto del girone, sempre con un punto all’attivo. Il prossimo impegno sarà a dir poco proibitivo. Sabato 26 febbraio le ragazze di coach Turchi se la vedranno contro la vicecapolista Vivigas Arena, fresca della vittoria in trasferta ai danni di Udine. Il tabellino del match:

US TORRI-TEAM CONEGLIANO VOLLEY 0-3 (22-25, 16-25, 17-25)

TORRI: Guerra, Gonzato, Zampieri, Dalla Pozza, Pasa, Piron, Fanin, Dalla Vecchia, Carlino, Frigo, Munari, Novello, Parise, Campagnin. All. Turchi

CONEGLIANO: Tosi, De Luca, Volpin, De Stefani, Zia, Barcellini, Pesce, Menegaldo, Alessandria, Wabersich, Nordio, Casonato, Ceschin, Pegorin. All. Martinez.