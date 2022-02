B1: US Torri con coraggio ma poca concretezza, dominio della capolista Nardi Volta

Squadra in casa US Torri

Il recupero di Serie B1 si traduce purtroppo in nuova sconfitta per l’US Torri, fanalino di coda del girone C. La giovane formazione ha debuttato finalmente nel 2022, ma il primo “cliente” di questo nuovo anno non era dei più raccomandabili. Le ragazze, guidate per la prima volta in panchina da coach Turchi, se la sono vista contro la capolista Nardi Volta, un testacoda dal pronostico fin troppo semplice.

Il 3-0 inflitto dalle mantovane in casa dell’US Torri è comunque maturato al termine di tre set equilibrati, in cui la prima della classe ha trovato sempre lo spunto giusto per allungare e conquistare ogni parziale. Nel primo set, in particolare, le vicentine hanno retto molto bene fino al 16-13 provvisorio in favore di Volta, per poi cedere alla distanza (25-16).

Nella seconda frazione di gioco, poi, Torri ha messo in mostra dei muri molto interessanti che hanno reso ulteriormente imprevedibile il match. Il 25-20 per le lombarde ha sancito il 2-0, con una buona pallavolo da parte delle padrone di casa. Le ospiti hanno capitalizzato al massimo anche nel set finale, terminato con sei lunghezze di distanza per il 3-0 finale. Il tabellino del match:

US TORRI-NARDI VOLTA 0-3 (16-25, 20-25, 19-25)

TORRI: Guerra, Gonzato, Zampieri, Dalla Pozza, Pasa, Piron, Fanin, Dalla Vecchia, Carlino, Frigo, Munari, Novello, Parise, Campagnin. All. Turchi

VOLTA: Orienta, Facco, Galiero, Neriotti, Boninsegna, Maghenzani, Di Nucci, Manzon, Guarnieri, Marcone, Giannace, Massafeli. All. Breviglieri