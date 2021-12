B1: l'US Torri cede 3-0 contro l'Aduna Padova, ma disputa due ottimi set

L’centra i tre punti casalinghi con l’pur soffrendo in alcuni fasi del secondo e terzo set. La squadra diè stata però capace di restare sempre concentrata e superare anche i momenti più difficili del match affidandosi alle sue armi migliori, soprattutto difesa e muro,. La partenza è equilibrata con il primo break per l’Alia Aduna che arriva sul turno di battuta di Celegato, caratterizzato anche da due ace, che vale il 12-5.

A innescare un ulteriore allungo ci pensano poi due muri e un attacco di Grazia (17-6). Ancora due ace, questa volta di Avanzo, valgono il 21-7, prima del 25-9 finale su errore del Torri. Al cambio di campo parte forte l’Alia Aduna, che si porta subito sul 6-2 grazie soprattutto all’attenzione difensiva. Qualche errore in attacco consente però a Torri di rientrare e impattare (13-13) e di portarsi addirittura avanti 16-14. Due muri pareggiano i conti (16-16) e ancora Avanzo da posto quattro riporta avanti le padrone di casa (17-16).

Superato il momento difficile l’Alia Aduna ritrova sicurezza e allunga 19-16. Si chiude sul 25-19. Nel terzo set Torri prende un vantaggio iniziale (4-6), ma ancora un ace di Celegato vale subito il pareggio (6-6) e il muro di Grazia il nuovo allungo Alia Aduna (10-6). Torri non molla e si pareggia i conti (16-16) per portarsi in vantaggio su un altro errore delle padrone di casa (18-17). Ancora il turno di battuta di Celegato porta ancora avanti l’Alia Aduna (21-18).

Questa volta la squadra di Amaducci amministra bene il vantaggio e chiude con Bisio per il 25-21 e il 3-0 definitivo. La squadra vicentina rimane ferma a un punto in classifica, all’ultimo posto del girone C della B1 di volley femminile: fra una settimana dovrà vedersela contro le “panterine” dell’Imoco San Donà che sono in serie positiva da diverse giornate. Il tabellino del match:

ALIA ADUNA PADOVA-US TORRI 3-0 (25-9, 25-19, 25-21)