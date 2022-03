B1: US Torri a un passo dal secondo punto stagionale, 1-3 casalingo con Padova

Squadra in casa US Torri

Che peccato! Lo si è detto più di una volta in questa stagione tormentata dell’US Torri, fanalino di coda del girone C della B1 femminile di volley, ma le due parole vanno pronunciate con maggiore enfasi dopo quanto visto ieri. Le vicentine hanno perso 3-1 in casa contro l’Alia Aduna Padova, sfiorando il tie-break (e meritandolo verrebbe da aggiungere), dimostrando grinta e compattezza invidiabili.

Le patavine se la sono vista con un agguerrito US Torri che ha venduto cara la propria pelle e dato filo da torcere alle ragazze di coach Amaducci. Il primo set ha fatto subito capire quanto fosse forte la volontà di Padova di tornare al successo e il 25-19 in proprio favore ha indirizzato il match in un modo ben preciso. L’US Torri non ha però voluto sfigurare di fronte al proprio pubblico e il pareggio nel conto set è stato immediato.

Le giovanissime vicentine si sono imposte con un perentorio 25-21, dimostrando compattezza e grinta. Ferita nell’orgoglio, l’Alia Aduna è tornata nuovamente in vantaggio nel conto set e il parziale si è concluso con un 25-19 che però non ha sancito la fine della disputa.

Padova è stata costretta agli straordinari nel quarto set, vinto ai vantaggi e con grande trepidazione: il 27-25 ha fatto tirare un sospiro di sollievo, regalando alla squadra una vittoria che fa ancora sperare nella salvezza. Torri rimane ultimo in classifica con un punto all’attivo e fra una settimana sarà impegnato in trasferta contro le panterine dell’Imoco San Donà, seste con 22 punti finora racimolati. Il tabellino del match:

US TORRI-ALIA ADUNA PADOVA 1-3 (19-25, 25-21,19-25, 25-27)

TORRI: Piron, Zampieri, Guerra, Gonzato, Frigo, Pasa, Dalla Pozza, Campagnin, Munari, Conradi, Iseppi, Cinarelli. Libero: Fanin. Allenatore: Turchi

PADOVA: Salmaso, Celegato, Grandis (L), Blaseotto, Cavalera (L), Varagnolo, Miecchi, Avanzo, Tiozzo, Boscolo, Bisio, Colombano, Nalin. All. Amaducci.