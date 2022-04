B1: trasferta amara per l'US Torri che viene battuta nettamente da Giorgione

Bisognava mettere in preventivo la sconfitta da parte dell’US Torri nella trasferta di Castelfranco Veneto di ieri contro il Duetti Giorgione. Le vicentine, ultime in classifica del girone C della B1 femminile di volley, se la sono vista con una formazione che sta invece lottando per un posto nei play-off. Le differenze erano fin troppo evidenti e il risultato finale non poteva non risentire di questo dato di fatto.

Lo 0-3 è maturato al termine di tre parziali in cui Torri ha dato l’impressione di poter fare molto poco contro le padrone di casa. Il primo set è stato eloquente: Giorgione si è imposto con un netto 25-14, mentre la seconda frazione di gioco è stata più equilibrata. Le vicentine hanno provato a complicare la vita del Duetti, poi nei momenti decisivi del set è emersa la loro maggiore esperienza (25-19).

Anche il terzo parziale non ha riservato grandi patemi alla squadra di Castelfranco Veneto, un 25-16 che ha posto fine alla contesa. Rimangono ancora due partite alle ragazze di coach Turchi per provare a conquistare la prima vittoria stagionale, non un compito semplice visto che bisognerà affrontare il derby contro l’IPAG Noventa e la sfida con la quarta forza del campionato, l’Eurogroup Alta Fratte. Il tabellino del match:

DUETTI GIORGIONE-US TORRI 3-0 (25-14, 25-19, 25-16)

GIORGIONE: Poser, Ravazzolo, Gogna, De Bortoli, Fornasier, Valente, Bateman, Green, Morra (L), Fantini, Moretto, Ganzer, Facchinato. All. Carotta

TORRI: Campagnin, Zampieri, Guerra, Frigo, Pasa, Dalla Pozza, Fanin, Piron, Munari. All. Turchi