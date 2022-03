B1: US Torri troppo arrendevole, Porto Mantovano passa con un secco 3-0

Squadra in casa US Torri

L’ennesima sconfitta che fa male, nonostante il buon impegno e il fattore casalingo che non è coinciso con una vittoria non impossibile. L’US Torri ha perso tra le proprie mura contro un’altra squadra impegnata nella lotta salvezza del girone C della B1 femminile di volley, arrendendosi un po’ troppo presto per quello a cui questa squadra ha abituato nei match precedenti. Primo set con partenza rabbiosa ed una serie di servizi vincenti delle ospiti che indirizzano subito il set (1-6).

Coach Turchi è costretto a chiamare il time-out ma le ragazze di Porto Mantovano proseguono di gran carriera e sul 7-15 è necessaria la seconda interruzione per le vicentine. Dopo un tentativo di rientro (13-16), Ghirardelli e compagne premono ancora sull’acceleratore, arrivando a condurre in modo netto. Il parziale termina senza altri sussulti per l’1-0 ospite. Il secondo parziale inizia sulla falsariga del primo e dopo un 1-5 iniziale, l’Euromontaggi si porta a velocemente prima sul 3-9 e poi su un eloquente 5-15 con Turchi che chiama entrambe le interruzioni a sua disposizione.

Poca storia in questo set con un ace che porta all’11-23 che avvicina le ospiti al 2-0. Il terzo set è caratterizzato da una partenza ancora decisa delle ragazze di Marone, particolarmente concentrate e decise, che si portano ancora in vantaggio (6-11), con nuova interruzione delle locali, che provano a rientrare (10-13): un potente attacco di Riccato riporta il punteggio su un netto 11-17. È il break decisivo e Porto Mantovano approfitta degli errori in palleggio di Torri per vincere il match e portare a casa la posta piena. Il tabellino del match:

US TORRI-EUROMONTAGGI PORTO MANTOVANO 0-3 (19-25, 12-25, 18-25)

TORRI: Zampieri 3, Guerra 2, Gonzato, Carlo, Frigo 10, Casa 7, Dalla Pozza 4, Piron 5, Munari 1, Conradi, Compagnin, Fanin. All. Turchi

EUROMONTAGGI: Poggi, Miserendino, Bellardi, Mazzarini, Riccato, Dalla Pellegrina, Bendoni, Giardini, Ghirardelli, Colet, Garau, Fiorellini, Gualtieri. All. Marone